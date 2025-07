Beni durevoli nel 2024 Reggio Calabria è seconda per consumi | 20 milioni in motoveicoli 48 per elettrodomestici

Nel cuore della Calabria, il 2024 si conferma un anno di crescita per i beni durevoli, con un investimento totale di oltre 1,7 miliardi di euro. La regione si distingue per il settimo miglior dato nazionale, superando la media italiana e rafforzando il suo ruolo come polo di consumi. Dai motoveicoli agli elettrodomestici, il panorama calabrese si evolve rapidamente: scopriamo insieme le tendenze e le opportunità di questo dinamico mercato.

In Calabria, nel 2024, sono stati spesi un miliardo e 765 milioni di euro in beni durevoli con un incremento sull’anno precedente del +5,3%, settimo miglior dato italiano che supera la media nazionale del +4,5%. Questo quadro emerge dall’osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: beni - durevoli - calabria - consumi

La passione dei viterbesi per i beni durevoli: primi nel Lazio per crescita della spesa - Nel 2024, i viterbesi si distinguono per la loro passione per i beni durevoli, contribuendo significativamente alla crescita della spesa nel Lazio.

Catanzaro guida la Calabria nella spesa per i beni durevoli: +6% la media familiare; Beni durevoli, nel 2024 in Calabria spesi 1,7 miliardi, +5,3%; Consumi 2024: beni durevoli al top con +4,2%.

Catanzaro guida la Calabria nella spesa per i beni durevoli: +6% la media familiare - E' quanto emerge nell’ultima edizione dell’Osservatorio Findomestic. Secondo catanzaroinforma.it

Beni durevoli, nel 2024 in Calabria spesi 1,7 miliardi, +5,3% - In Calabria, nel 2024, sono stati spesi un miliardo e 765 milioni di euro in beni durevoli con un incremento sull'anno precedente del +5,3%, settimo miglior dato italiano che supera la media ... Da ansa.it