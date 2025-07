Albanese | Commossa da sostegno insieme possiamo fermare il genocidio

Francesca Albanese si mostra commossa e grata per il sostegno internazionale nella sua missione di difesa dei diritti umani nei Territori palestinesi, nonostante le sfide delle sanzioni. La sua voce si unisce a quella di tante persone che, insieme, si stanno opponendo alle ingiustizie e al genocidio in atto. È un esempio potente di come l’unità e la solidarietà possano fare la differenza, dando speranza a chi lotta per la pace e la giustizia.

(Adnkronos) – La relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, Francesca Albanese, ha ringraziato pubblicamente chi sta sostenendo la sua missione dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. "Sono colpita (e commossa) da quante persone stanno prendendo la parola in difesa del mio lavoro – ha scritto su X – Stare uniti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

