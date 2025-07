Mondiale per Club Infantino | É stato un successo generato 2 miliardi di dollari; scontento dei giocatori? Non credo

Il Mondiale per Club Infantino 2023 ha segnato un successo senza precedenti, generando oltre 2 miliardi di dollari. Tuttavia, tra entusiasmo e polemiche, non tutti sono felici, con alcuni giocatori che esprimono il loro scontento. Alla vigilia della finale tra PSG e Chelsea, il presidente FIFA Gianni Infantino ha condiviso le sue riflessioni sul nuovo formato e sulle sfide di questa competizione, sottolineando come l’evento stia rivoluzionando il calcio mondiale e aprendo nuove prospettive per il futuro.

Mondiale per Club, le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, alla vigilia della finale tra PSG e Chelsea Alla vigilia della finalissima del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Chelsea, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tracciato un bilancio della competizione, tornata al centro dell’attenzione per il nuovo formato allargato e per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Infantino: «É stato un successo, generato 2 miliardi di dollari; scontento dei giocatori? Non credo»

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Prima del Mondiale per Club c'era un altro torneo lanciato dalla FIFA, ai tempi in cui Blatter ne era il presidente, che però non ha avuto fortuna e ora è stato soppiantato dalla competizione voluta da Gianni Infantino Nel primo commento il nome e la storia del to Vai su Facebook

La #FIFACWC? Un Parola del presidente della #FIFA Gianni #Infantino Guarda l’ultimo atto del Mondiale per Club: #ChelseaPSG è disponibile gratis su #DAZN Appuntamento domani alle ore 21 ? Vai su X

Mondiale per Club Live News: le leggende del calcio mondiale commentano il torneo; Mondiale per club, la nuova scommessa di Infantino ha già raggiunto l’obiettivo: ingrossare il…; Non c’era davvero bisogno di questo Mondiale per club.

Cosa resterà del Mondiale per club? Il baraccone di Infantino chiude lasciando mille dubbi - Germain) dopo il flop degli sponsor e dei biglietti venduti sottocosto ... Scrive ilfoglio.it

Trump alla finale con Infantino: 'Il calcio sempre più Usa' - Ci sarà anche il presidente Usa domani al MetLife Stadium di East Rutherford, per assistere all'epilogo finale del Mondiale per club tra Psg e Chelsea che Gianni Infantino ha voluto a suon di dollari ... Lo riporta ansa.it