Direttore d’orchestra russo a Caserta l’Ue avvisa De Luca | Non va dato spazio ad artisti che sostengono Putin

Diventa un caso internazionale l'esibizione alla Reggia di Caserta del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev, vicino a Vladimir Putin e per questo bandito dai teatri di tutta Europa dopo l'invasione dell'Ucraina, ma atteso il 27 luglio in Campania nell'ambito della rassegna " Un'estate da re ", finanziata dalla Regione. Dopo l'accusa dell'eurodeputata Pd Pina Picierno, che si è scagliata contro il governatore Vincenzo De Luca accusandolo di " finanziare un fiancheggiatore di un regime criminale ", sulla vicenda ha preso posizione indirettamente anche la Commissione europea. L'esecutivo di Bruxelles, ha detto una portavoce giovedì nel briefing giornaliero con la stampa, "ha più volte ribadito che i palcoscenici europei non dovrebbero dare spazio ad artisti che sostengono la guerra di aggressione in Ucraina.