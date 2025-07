Scalvini nel mirino azzurro | il Napoli brucia il Milan con 40 milioni | Atalanta tentata

Il Napoli, campione d'Italia, non si accontenta e punta con decisione ai grandi obiettivi di mercato. Questa volta, Giovanni Manna ha deciso di mettere sul piatto ben 40 milioni per Giorgio Scalvini, giovane stella dell’Atalanta, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa azzurra. La trattativa infiamma il calcio italiano, mentre le sirene europee continuano a farsi ascoltare. Quale sarà il futuro del talentuoso difensore? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più entusiasmanti.

Il Napoli campione d'Italia non si ferma e piazza il colpo da maestro. Giovanni Manna ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini, il gioiello dell'Atalanta che fa gola a mezza Europa. E stavolta gli azzurri hanno deciso di fare sul serio, bruciando la concorrenza con un'offerta che toglie il fiato. Giorgio Scalvini nel mirino del Napoli L'assalto di Manna: 40 milioni per Scalvini. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da SportMediaset, il direttore sportivo azzurro avrebbe recapitato a Bergamo una proposta da capogiro: 35 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 2003. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Scalvini nel mirino azzurro: il Napoli brucia il Milan con 40 milioni | Atalanta tentata

