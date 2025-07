Mercato Juve | subito un primo compito importante per il neo dt Modesto prossima settimana da segnare sul calendario per questo giocatore Cosa filtra

Il mercato della Juventus si infiamma con una novità di grande rilievo: il neo direttore tecnico Modesto avrà un compito cruciale già dalla prossima settimana. La rivoluzione dirigenziale, ormai quasi completata, segna una svolta importante per i bianconeri. Con il nuovo assetto e l’ingaggio di François come DT, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Intanto, tra le previsioni e i rumors, ecco cosa filtra sul futuro di questo giocatore chiave.

Mercato Juve: ci sarà subito un incarico importante per il neo dt Modesto prossima settimana. Ecco cosa succederà per questo giocatore, novità. La rivoluzione dirigenziale della Juve si sta completando. Dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, il club bianconero ha definito la sua nuova struttura, affiancando al Direttore Generale Damien Comolli un nuovo Direttore Tecnico di profilo internazionale: il francese François Modesto. Come riporta il Corriere della Sera, la sua nomina, preferita a quelle di altri candidati di spessore, segna l'inizio di una nuova era alla Continassa, basata su una filosofia chiara e condivisa.

Mercato Juve, pronti tre colpi top per tornare a competere subito per lo scudetto! A chi pensa il club per rilanciarsi: i nomi - La Juventus è determinata a tornare protagonista nella corsa allo scudetto e si prepara a mettere a segno tre colpi di mercato di alta qualità.

François Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus. Nella giornata di oggi è giunta la notizia (non ancora ufficiale, ma sostanzialmente confermata da tutti i principali operatori di mercato) della scelta fatta da Damien Comolli

