Fattore 3D – Donna Direzione Denaro

Se sei pronta a riscrivere il futuro, “Fattore 3D – Donna, Direzione, Denaro” è la piattaforma che ti invita a scoprire, condividere e potenziare il ruolo femminile nell’economia di domani. Non un semplice convegno, ma un acceleratore di potere femminile, dove identità, leadership e valore si incontrano per tracciare nuove direttrici di successo e innovazione. Sei pronta a essere protagonista del cambiamento?

Non un convegno, ma un acceleratore di potere femminile. Identità. Leadership. Valore. Tre direttrici per ridefinire il ruolo delle donne nell’economia del futuro. A tracciarle è “”, il primo evento nazionale interamente dedicato al protagonismo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Scopri nel video perché inscriversi a Venere Store del Circuito Donne Imprenditrici è un valore aggiunto per la tua attività e per i tuoi contenuti. Se vuoi conoscere di più, ti aspettiamo all'evento FATTORE 3D - Donna - Direzione - Denaro il 21 settembre a Tr Vai su Facebook

