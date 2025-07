I media israeliani | l' Idf ha ucciso Darj Toufah capo del battaglione di Hamas attivo a Gaza

Le recenti operazioni militari israeliane si intensificano, segnando un'altra battuta d'arresto per Hamas con l'eliminazione di Darj Toufah, il comandante del battaglione attivo a Gaza. Questa azione, riportata dal quotidiano Ynet, si inserisce in un contesto di escalation che potrebbe ridefinire gli equilibri nella regione. Ma cosa significherĂ tutto questo per la stabilitĂ e i futuri sviluppi del conflitto?

Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Ynet, l’Idf ieri ha ucciso il comandante del battaglione Darj Toufah attivo nel centro di Gaza, Muhammad Adin. L’eliminazione di Adin si aggiungerebbe ad altre «uccisioni eccellenti» compiute nel corso dell’Operazione Chariots Gideon, tra cui il capo ad interim dell’organizzazione Muhammad Sinwar, il fratello di Yahya Sinwar e il comandante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I media israeliani: l'Idf ha ucciso Darj Toufah, capo del battaglione di Hamas attivo a Gaza

In questa notizia si parla di: ucciso - darj - toufah - capo

I media israeliani: l'Idf ha ucciso Darj Toufah, capo del battaglione di Hamas attivo a Gaza.

Idf conferma, ucciso un capo di Hamas in Cisgiordania - MSN - L'Idf conferma di aver effettuato un attacco con droni nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, uccidendo il ... Da msn.com

Ucciso capo ribelli sunniti in Siria - RaiNews - Secondo l'account X del governo libanese, un attacco aereo russo ha ucciso Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham (Hts, Commissione per la liberazione della Siria), sigla che ... rainews.it scrive