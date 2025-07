L' avvocato di Stasi al Tg4 | Convinto che sulla scena del crimine ci fossero più persone

L'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, mette in discussione le indagini sul delitto di Garlasco, sostenendo che sulla scena del crimine ci fossero più di 20 persone. Con un pizzico di amarezza, denuncia la mancanza di umiltà e approfondimento nel passato, sottolineando che anche gli errori sono possibili, ma alcune omissioni non devono restare impunite. La verità, sostiene, merita di essere pienamente svelata.

"Io dal primo giorno dico che sono convinto che sulla scena del crimine ci fossero più persone". Così Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commenta gli sviluppi sul delitto di Garlasco. Secondo il legale, nel 2007, anno in cui è stata uccisa Chiara Poggi, le indagini non sono state effettuate a 360°. "Vedo tanta poca umiltà da parte di chi ha fatto le indagini allora. Nella vita tutti possono fare degli errori, ma non aver effettuato certi esami è stato molto grave". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'avvocato di Stasi al Tg4: "Convinto che sulla scena del crimine ci fossero più persone"

