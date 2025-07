Scontro tra barche sul lago di Como | muore la turista Julina De Lannoy colpita dall’elica dopo la caduta

Un tragico incidente ha scosso il Lago di Como: Julina De Lannoy, 32enne originaria di Aruba, ha perso la vita dopo uno scontro tra barche che ha provocato la sua caduta e l’eli-ca colpita fatalmente. La vittima, amata e stimata, si trovava in vacanza nel cuore italiano e il suo sorriso ora si spegne in queste acque serene. La comunità è sconvolta, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Si chiamava Julina De Lannoy, aveva 32 anni ed era originaria di Aruba, l’isola caraibica che fa parte del Regno dei Paesi Bassi. È morta oggi, 12 luglio, nelle acque del Lago di Como, davanti a viale Geno, in un tragico incidente nautico. Secondo una prima ricostruzione, ancora in attesa di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

