abbadia lariana giovane di 25 anni annega nel lago di como

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia ad Abbadia Lariana, quando un giovane di 25 anni ha perso la vita nel Lago di Como. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il suo cuore ha cessato di battere dopo essersi immerso in acqua. Un doloroso promemoria della pericolosità delle acque e dell’importanza di rispettare le norme di sicurezza. La comunità piange una vita spezzata e chiede riflessione.

Abbadia Lariana (Lecco), 12 luglio 2025 – L'hanno visto inabissarsi, come risucchiato dalle acque del lago di Como dopo essersi tuffato per un bagno dalla spiaggia lungo il litorale di Abbadia Lariana. Quando sono intervenute le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco per riportarlo a riva e prestargli soccorso, per lui non c'era più nulla da fare: il cuore aveva smesso di battere. Vittima dell'ennesimo caso di annegamento nelle acque dei laghi lombardi, questa estate, è un ragazzo di 25 anni di origini indiane. L'incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.