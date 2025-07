Giovani Abodi | In arrivo il primo disegno di legge della storia della Repubblica

Il ministro Andrea Abodi annuncia con entusiasmo un passo storico: la prima proposta di legge dedicata ai giovani nella storia della Repubblica. Un testo unico che, pur non risolvendo tutto, rappresenta un segnale forte di volontà di semplificazione e di azione concreta. Questa iniziativa apre nuove prospettive per le generazioni future, portando speranza e impegno nel cuore del nostro Paese. È il momento di guardare avanti con fiducia e determinazione.

"Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva, il primo disegno di legge sui giovani che sarà una specie di testo unico. È la prima volta nella storia della Repubblica. Questo non risolve il problema, ma è una testimonianza di volontà di semplificare e di mettere a disposizione di strumenti di varia natura". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione dell'apertura degli Stati Generali delle politiche giovanili, in corso a Catania, organizzati dal Consiglio nazionale dei giovani (Cng) anche in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Gioventù.