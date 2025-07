Tragedia della strada a Jesolo | morti due motociclisti tre feriti gravi

Una tragedia sulla strada a Jesolo scuote la comunità: due motociclisti veneziani di 59 e 60 anni hanno perso la vita in un maxi incidente che ha coinvolto altre tre persone ferite gravemente. Un weekend segnato dal dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questo drammatico episodio. La sicurezza delle strade rimane una priorità fondamentale per prevenire future tragedie come questa.

Sabato di sangue sulla strada per il mare: intorno alle 16.45 di oggi, 12 luglio, un maxi incidente è costato la vita a una coppia di motociclisti veneziani di 59 e 60 anni residenti a Scorzè. Lo schianto è avvenuto all'altezza del cavalcavia che porta alla rotonda del Tosano, all'imbocco della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

