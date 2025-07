È uno dei primi nomi indicati da Conte | l’indizio sul prossimo acquisto del Napoli

Il mercato del Napoli si infiamma con un nuovo indizio svelato da Conte: tra i nomi caldi per rinforzare il reparto portieri spicca un protagonista di Serie A. Dopo aver puntato su attaccanti di talento come Ndoye e Lang, ora l’attenzione si concentra su una figura di grande esperienza. La curiosità cresce: chi sarà il prossimo colpo azzurro? La risposta potrebbe rivelarsi decisiva per la prossima stagione di successi.

Nuovo indizio di mercato per il prossimo colpo azzurro: ecco chi potrebbe arrivare e rinforzare il reparto portieri Nelle riunioni pre-stagionali, prima di partire per le vacanze estive, Antonio Conte ha indicato i nomi da seguire per questa sessione di calciomercato. Se per gli attaccanti ha puntato il dito su Dan Ndoye e Noa Lang, prossimo alla presentazione, per la porta ha nominato un titolare di Serie A. Rinnovato il contratto di Alex Meret, mai messo in discussione nelle gerarchie del mister, bisognerà rinforzare il reparto portieri con un estremo difensore di livello. Ci vuole un’alternativa che tenga sempre alta l’attenzione in allenamento e che possa sostituire di tanto in tanto anche il campione d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “È uno dei primi nomi indicati da Conte”: l’indizio sul prossimo acquisto del Napoli

In questa notizia si parla di: prossimo - nomi - conte - indizio

Nuovo allenatore Juve: Tudor al Mondiale per Club, ma poi? Tre nomi in lizza per sostituirlo, ecco chi potrebbe sedere in panchina l’anno prossimo - La Juventus è in fermento: con Tudor impegnato al Mondiale per Club, il futuro della panchina bianconera si fa incerto.

Beukema-Napoli: LA CHIUSURA SI AVVICINA 30 milioni + 2 di bonus i probabili costi dell'operazione fra azzurri e Bologna, con un ulteriore dato che potrebbe rappresentare un indizio sulla chiusura imminente Secondo 'La Repubblica' infatti, Beukema n Vai su Facebook

Napoli vicino al prossimo colpo che piace a Conte, chiaro indizio di mercato; Totti: Hanno già deciso chi sarà . Allegri o Conte? Hanno firmato per altri club; Roma, Totti: “Allegri o Conte? Hanno già firmato per altre squadre”. E traccia l'identikit del nuovo tecnico.

L'indizio parla chiaro, il prossimo allenatore del Milan è stato scelto - La quota del portoghese è dunque più bassa rispetto a quella di Antonio Conte e ... Lo riporta milanlive.it

De Laurentiis e l'indiscrezione che vale più di un'indizio sul ... - MSN - L'indiscrezione, a prescindere da quello che sarà l'esito, è un indizio sul futuro di Antonio Conte. Da msn.com