25enne ucciso nel Casertano restano in carcere padre e figlio

Una vicenda che scuote la provincia di Caserta, lasciando dietro di sé un velo di dolore e mistero. Michele e Antonio Carozza, padre e figlio, continueranno a scontare la loro detenzione in cella, accusati dell’omicidio del giovane Stefano Margarita. La tragica notte di San Marco Evangelista apre uno spiraglio su un caso complesso, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su questa drammatica vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Resteranno in carcere Michele e Antonio Carozza, padre e figlio di 57 e 31 anni, arrestati martedì 8 luglio per l’omicidio del 25enne Stefano Margarita, avvenuto la sera di lunedì a San Marco Evangelista, nel Casertano. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Emilio Minio dopo aver interrogato separatamente i due indagati nell’ambito dell’udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Rispetto al silenzio dei primi momenti al cospetto del pm, oggi davanti al gip padre e figlio, assistiti dagli avvocati Tommaso Giaquinto e Giuseppe Stellato, hanno parlato dando la loro versione dei fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 25enne ucciso nel Casertano, restano in carcere padre e figlio

