Calciomercato trattative e i rumors di oggi | Milan lunedì il Modric Day

Il calciomercato estivo si infiamma con rumors e trattative infuocate, e il Milan si prepara a un evento epocale: lunedì potrebbe essere il “Modric Day”. Dopo una carriera leggendaria al Real Madrid, il talento croato sbarca a Milano pronto a scrivere un nuovo capitolo. L’attesa cresce, i tifosi sognano in grande, e tutto lascia presagire che questa settimana sarà decisiva per il futuro rossonero. Ma cosa riserverà il destino?

Milano, 12 luglio 2025 – Sarà con tutta probabilità lunedì il “Modric Day” in casa Milan: il fuoriclasse croato, che ha appena terminato la sua avventura con la casacca del Madrid – con il quale ha conquistato 28 trofei in 13 stagioni (tra cui spiccano ben 6 Champions League) – dopo l’eliminazione dal Mondiale per club FIFA, è infatti atteso a Milano all’alba della nuova settimana per sostenere le visite mediche di rito e successivamente mettere nero su bianco la sua firma su un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. Il croato sarà poi a disposizione di mister Massimiliano Allegri da inizio agosto In casa Milan si lavora però anche per rinforzare gli altri reparti: sugli esterni, sfumato Archie Brown – che ha preferito la corte del Fenerbahce di José Mourinho – resta caldo il nome di Guéla Doué anche se lo Strasburgo ha rifiutato la prima offerta rossonera di 15 milioni per il fratello maggiore di Desiré. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net