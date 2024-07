Osimhen e il Napoli di Conte | parlano Corbo e Longari

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A ‘ForzaSempre, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto Antonio. Di seguito le dichiarazioni dell’editorialista di Repubblica. “Vicenda? Si è verificato un Cortocircuito, qualcosa non ha funzionato. Gli Europei non hanno spostato gli equilibri, il mercato è piuttosto fermo e le nuove norme su controllo ingaggi e liquidità hanno rallentato le operazioni”. Ilche aveva puntato tanto sulla cessione diIlaveva dato troppa credibilità ai 130 mln come via di fuga per, cosa che non si è verificata. La società aveva puntato tanto sulla cessione del nigeriano che ora sta bloccando anche Lukaku”.