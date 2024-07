Napoli arrestato il boss latitante Salvatore Mari del clan Abbinante Era sulla lista dei ‘pericolosi’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Ildella camorra, detto ‘O’ tenente’, è statodai carabinieri a Castel Volturno. Quarantasette anni e ritenuto membro di spicco del, era irreperibile dal 8 novembre, quando era sfuggito al blitz che aveva messo in manette 36 persone legate al gruppo e indagate a vario titolo per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a commettere reati di tentata estorsione e traffico di stupefacenti nell’area nord di. Il provvedimento di custodia cautelare era stato emesso anche per lui dal tribunale disu ri chiesta della procura partenopea, direzione distrettuale antimafia.