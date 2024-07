Messina scaduto il termine per la cessione del club | la ‘farsa’ del Presidente Sciotto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua la telenovela sulladel. Ilprova a mettere una pezza sull’esito della trattativa con il fondo estero, dopo la scadenza delfissato per martedì 30 luglio tramite una nota stampa che non fa altro che dilungare i tempi e rendere l’attesa dellaancora più snervante. Il comunicato delsullo stato della“Si comunica che l’investitore estero intenzionato a rilevare il pacchetto di maggioranza dell’Acrha chiesto formalmente una proroga dei termini per completare le complesse procedure” – si legge nella nota. “La proprietà ha informato il sindaco di, Federico Basile. Pertanto, la società che, da tempo, ha manifestato la volontà di cedere, si sta impegnando ugualmente nella programmazione della nuova stagione sportiva.