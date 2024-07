Maria De Filippi si dimostra ancora una volta la più intelligente | ecco cosa succederà a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Importanti novità perDeha deciso di fare una grande scelta, proponendo un dettaglio già visto in qualche vecchia edizione del programma Secondo alcune indiscrezioni, da settembreDe– oggi in vacanza nella villa di Ansedonia di Maurizio Costanzo – potrebbe tornare nello studio dipresentando nuovamente il Trono Gay. C’è da dire che in passato questa formula aveva funzionato e il pubblico potrebbe rimanere piacevolmente sorpreso da questo ritorno. A distanza di quasi dieci anni, dunque,riproporrà un Trono Gay; a parlarne e a dare una parziale conferma di questa ipotesi è stato Amedeo Venza, tramite le sue storie di Instagram.