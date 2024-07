Leigh-Anne Pinnock e le foto in bikini che fanno impazzire i fan | vacanza di lusso con le amiche a Ibiza

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 31 luglio 2024)e leinchei fan:dicon leImmaginate di poter lasciare ogni preoccupazione a casa e immergervi nella splendida atmosfera di, proprio come ha fatto. Sì, la stessa ex componente delle Little Mix che ha appena fatto brillare i social con immagini da favola! Quando si parla di pausa dalla routine e di puro relax, c'è chi sa davvero come farlo con stile.ha lasciato tutti a bocca aperta durante la suadi, mostrandosi in splendida forma attraverso una serie disu Instagram che non hanno mancato di impressionare i suoi seguaci. La trentaduenne mamma di due gemelli ha esibito il suo invidiabile fisico in unblu che sfoggiava eleganti dettagli a volant.