Ledecky insuperabile nei 1500 metri stile libero Quadarella quarta | Per me una delusione enorme

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Katienella storia per l'ottavo oro olimpico, Simonasolonei. È questo l'epilogo della gara più lunga del nuoto tra le corsie dei Giochi olimpici di Parigi 2024. La fuoriclasse statunitense con una gara in solitaria si è confermata campionessa olimpia deisl con il nuovo record olimpico di 15'30"02. Argento alla francese Anastasiia Kirpichnikova (15'40"35), bronzo alla tedesca Isabel Gose (15'41"16).in 15'44"05. Le premesse c'erano tutte per unasul podio olimpico anche a Parigi 2024. L'azzurra è stata regolare come un pendolo per tutta la gara con parziali ogni 50fra 31"00 e massimo 32"00 (passaggio ai 1250).