Le giovanissime star del nuoto che pensano e parlano come dei vecchi Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ildei campioni è (ma è sempre stato) uno sport per giovanissimi. C’è tutta una generazione di adolescenti e post-adolescenti che già domina, anche alle Olimpiadi di Parigi. Gente che conosce la fatica, persino saggia a tratti. Magari non gli italiani (e Martinenghi Ceccon ormai sono “grandi”, ma Benedetta Pilato non è proprio un robot davanti alle telecamere), però la Faz fa due esempi eclatanti: David Popovici da Bucarest, 19 anni; e Summer McIntosh da Toronto, anni 17. Sono entrambi campioni olimpici. Sono fuoriclasse assoluti. Ma “né Popovici né McIntoshadolescenti, nel loro ambiente professionale. Mase fossero più, molto più