Le 11 migliori playlist Spotify che puoi ascoltare adesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se si parla di, è quasi pleonastico dirlo, la app ne è un contenitore universale. Non solo le famose Discovery Weekly o Radar per essere sempre sul pezzo con le nuove proposte, la piattaforma svedese permette a chiunque di scrivere il proprio racconto fatto di brani e canzoni o propone le selezioni dei suoi editor ma anche di grandi star. Sono scalette, accomunate per generi musicali, sensazioni, umori, dain vari contesti. Lesono come dei racconti in musica. Ogni brano è un capitolo di una storia che, tra personaggi, episodi, scene e luoghi, ricostruisce una vicenda. Con lecompilate su cassettina una tempo si conquistavano i cuori (se avete letto Alta fedeltà, lo sapete). Ora, grazie alle app di streaming, si scoprono subito le nuove uscite. Ma non è detto che ci possiate preparare unada regalare a qualcuno.