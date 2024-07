Josep Martinez si racconta | Miei miti Canizares e Casillas Mi ispiro ai tedeschi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha parlato dei calciatori che vede come suoie dei modelli cui si ispira. Il portiere iberico si è anche descritto come persona. IL MODELLO –si èto al canale Youtube dell’Inter. Il nuovo portiere dei nerazzurri ha indicato chi ha svolto un ruolo nella sua crescita e nella sua passione per il calcio: «Da piccolo mi piaceva tantissimo, allora portiere del Valencia,co. Da grande sicuramente, che è stato il mito più grande della Spagna. Non tanto come modello cui mi, perché mi vedo più simile agli interpreti della scuola tedesca».