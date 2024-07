In Liguria Ermini sceglie la holding di Spinelli e lascia la direzione del Pd

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alla fine è meglio dirigere la megaportuale di Aldo(indagato assieme al presidente ligure Giovanni Toti) Spininvest, che fare politica attiva nelladel Pd. È il ragionamento che ha guidato le scelte di David, l’ex vicepresidente del Csm chiamato due giorni fa daa dirigere le sue società. Scelta che aveva suscitato numerose proteste della maggioranza totiana e aperto una voragine di proteste nel centrosinistra. Tanto che il candidato in pectore per la poltrona di presidente della Regione, Andrea Orlando, lo aveva chiamato, chiedendogli apertis verbis di rinunciare all’incarico di presidente Spininvest, per evitare strumentalizzazioni. E con lui tutti i dirigenti dem liguri, che avevano parlato di “scelta incomprensibile”.