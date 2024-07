Ilary Blasi fuga d’amore anche in estate con Bastian

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 31 luglio 2024)sta facendo molto parlare di sé ultimamente. La conduttrice ha da poco finito la sua esperienza al timone di Battiti Live e ha finalmente dato inizio alle vacanze estive. Al suo fianco, ancora una volta, l’ormai inseparabile compagnoMuller, con cui le cose si sono fatte serie. TraMuller la relazione continua a gonfie vele. La conduttrice ha ormai definitivamente voltato pagina nella sua relazione sentimentale e l’imprenditore svizzero è stato colui in grado di donarle nuovamente quella felicità e spensieratezza che il matrimonio con Totti non le dava più da tempo. I due si sono concessi l’ennesimalontano da tutto e da tutti. Le vacanze di, foto Instagram – VelvetGossipI progetti televisivi disono nuovamente in pausa.