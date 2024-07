Il vino Elegia di nuovo tra i premiati con La Rosa d’Oro alla 6ª edizione di ‘Rosa Rosati Rosé’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)successo per ilto biologico(I.G.T. Franconia della bergamasca), prodotto dCooperativa OIKOS – presente sul mercato con il marchio Cascina del Ronco di Villa d’Almè –, che ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il premio ‘La’ al Concorso Enologico Nazionale ‘ti– sesta. L’elenco dei vini vincitori e delle aziende produttrici sarà inserito nell’2025 de ‘La Guida al Bere’, a cui è legato il concorso, ideata e diretta dal sommelier professionista e degustatore internazionale Renato Rovetta, che raccoglie le eccellenze dei viniti e Rosé prodotti in tutta Italia. ILL’annata 2023 dipresentata al concorso è stata prodotta in 2800 bottiglie.