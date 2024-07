Il prefetto Enrico Roccatagliata | | Non è l’Eden ma neanche l’Inferno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CASALPUSTERLENGO (Lodi) Visti i recenti episodi di violenza, come l’accoltellamento in stazione, il sindaco Elia Delmiglio ha chiesto "l’intensificazione dei controlli in zone come il centro o la stazione ferroviaria". Intanto alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, per la Polizia locale il comandante Laura Chiesa ha annunciato: "Il 12 agosto e il 16 settembre arriveranno nuovi agenti". "Qui si collabora molto , con buoni frutti: gli autori delle risse sono sempre stati individuati", ha ribadito il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Alberto Cicognani, presente col luogotenente Di Renzo Francesco. "E i risultati si vedono – ha poi rimarcato il– Qui non èma nemmenoe la Questura, quando potrà, impiegherà anche il Reparto prevenzione crimini. L’Arma sfrutterà le sue specialità e proseguiremo in rete.