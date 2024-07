Ibra e Guardiola faccia a faccia dopo gli insulti | il clamoroso gelo a bordo campo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C'eravamo tanto odiati, stiamo parlando di Pepe Zlatanhimovic, mai stati grandi amici. Eppure costretti a rivedersi,tanto tempo, a New York in occasione dell'amichevole estiva tra il Milan e il Manchester City. Vinta, per la cronaca, dai rossoneri 3-2. Ora lo svedese non è più in, ma dietro la scrivania del Diavolo e l'incontro con Pep sa tanto di diplomazia dirigenziale: qualche sorriso di circostanza, zero contatto visivo e un evidente imbarazzo tra i due.un abbraccio, hanno avuto una breve conversazione e poi le strade dei due si sono separate. Di nuovo, a 14 anni dall'esperienza che hanno condiviso al Barcellona. Solo una stagione, ma è bastata per farli esplodere.