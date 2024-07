FilArmonia | musica e spiritualità alla Certosa di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 - Lo spirito dell'umanità. Filosofia e religione, identità e radici,e mistica: è un viaggio a ritrosoricerca del senso profondo del nostro essere la terza edizione di, la rassegna di concerti curata dall'orchestra Filharmonie, l'unico ensemble toscano composto interamente da giovani under 35. Il festival - in programmadidall'8 al 29 settembre - prevede dieci appuntamenti che indagano problemi morali ed esistenziali in compagnia di ospiti d'eccezione: a partire dal Quartetto d'Archi La Filharmonie e dal soprano Valeria Metrosova, che aprono il cartellone con un percorso dedicatonatura, tra l' "Aurora" di J.Haydn, "Le ragioni di un prato" di R. Perugini - presente in sala - e le suggestive "Songs of summer" di P.Vanks.