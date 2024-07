Fabrizio Corona svela dei retroscena su Mediaset e Barbara d’Urso | Finte scuse

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il rapporto traè costellato da alti e bassi, dalla telefonata in diretta a Pomeriggio 5, fino al ritorno a Live Non è lacon lein diretta alla conduttrice. L’ex re dei paparazzi (insieme a Morgan) lo scorso maggio è tornato a parlare di Carmelita, prendendo le sue parti dopo la rottura cone l’ha rifatto anche ieri in un podcast.a 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli ha raccontato di quandol’ha contattato per partecipare alla primissima puntata di Live Non è laed ha aggiunto che le unicheche ha fatto nella sua vita sono state proprio quelle per. A quanto pare però lenon sono state così sincere. Gli scontri storici in Tv di#noneladurso pic.twitter.