E’ morto a soli 44 anni Lorenzo Cigno | lutto improvviso ad Ascoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Se ne è andato improvvisamente a44, persona molto conosciuta in città e molto amata. Nato a Napoli,si era trasferito da bambino qui adcon la famiglia e da qualche tempo viveva a Piane di Morro. Il decesso è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento nella sua abitazione di Napoli. Conosciuto per il suo spirito gentile e la sua generosità, era una figura amata nella comunità. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente non solo la famiglia ma anche amici e conoscenti.era una persona di grande cuore, sempre pronta a offrire un sorriso e un aiuto a chi ne aveva bisogno. I funerali disi terranno domani pomeriggio alle ore 16:30 nella Chiesa parrocchiale di Piane di Morro.