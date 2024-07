Da gennaio 615 incendi Brucia il Sud Italia 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Il numero d'scoppiati in Italia nel periodo-luglio 2024 è in linea con la media del periodo dal 2006 in poi, secondo i dati aggiornati dell'Ispra. L'ultimo aggiornamento disponibile dal sistema Effis-European forest fire information system del 30 luglio indica 615, per una superficie totale di 221 chilometri quadrati. Le aree boschive percorse dalle fiamme, nei primi mesi del 2024, sono 40 km chilometri quadrati di superficie forestale, cioè, il 18% del totale; di cui 18 km2 di macchia mediterranea e boschi di leccio (46%), 13 km2 ricoperte da boschi di querce (33%) e 6 km2a di aree boschive di conifere (16%). Ad oggi, dodici regioni su venti presentano superfici percorse dao. Quelle più colpite sono Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia, che contribuiscono per circa l'85% delle aree totalite a scala nazionale.