Cultura sociale e sport | Grandi investimenti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Lucia Gentili "Con l’assestamento di bilancio, approvato all’ultimo Consiglio comunale di Tolentino, destiniamo mezzo milione di euro per interventi esu, manutenzioni e messa in sicurezza del territorio". A parlare è l’assessore al bilancio e al turismo Diego Aloisi, che evidenzia come i fondi (derivanti principalmente dall’avanzo vincolato, dalla riscossione tributaria del canone sull’occupazione del suolo pubblico, oltre a 120.000 euro di utili Assm) "concorreranno alla progettazione e alla realizzazione di interventi prioritari per la città". "Pur coscienti che molto altro c’è da fare e che la lista delle manutenzioni straordinarie è lunga – afferma Aloisi – siamo soddisfatti per essere riusciti a liberare queste risorse. Un elenco non completo ma esaustivo per far comprendere bene dove spendiamo i soldi dei cittadini.