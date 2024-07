Chi era Robert Fellowes lo zio di William ed Harry

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lutto a Buckingham Palace: è morto Lord, zio di. Fedele consigliere della Regina Elisabetta, aveva 82 anni, ed aveva sposato la sorella di Lady Diana. Sarebbe deceduto per cause non note lo scorso 29 luglio, ma la notizia è stata resa nota solo diversi giorni dopo. Chi era, zio died, zio dei Principi, è deceduto a 82 anni per cause non note. Ex banchiere, è stato consigliere della Regina Elisabetta dal 1990 al 1999, in un periodo particolarmente delicato: in quegli anni, la corona dovette far fronte a diversi scandali, inclusi i problemi matrimoniali di Carlo, Anna ed Andrea. Fu sempre lui ad affiancare la Regina nei giorni successivi alla morte di Lady Diana.