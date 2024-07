Calciomercato Napoli si lavora al regalo per Conte | spunta la data per la chiusura

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il club azzurro ha le idee chiare su quali saranno i giocatori che potrebbero presto vestire la maglia del club partenopeo. Giovanni Mannasenza sosta per rinforzare ilin tutti i reparti e consegnare ad Antoniouna squadra competitiva per tornare in Champions e provare magari a fare qualcosa in più. In attesa di risolvere la questione Osimhen e quella collegata che porta a Romelu Lukaku la dirigenza sta valutando anche altre opportunità di mercato. Negli ultimi giorni ilè stato accostato al centrocampista del Brighton, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, Billy Gilmour. Il calciatore è uno dei talenti più interessanti del calcio britannico elo vorrebbe a disposizione, magari come prima alternativa a Lobotka; il club azzurro però devere prima alle uscite e solo poi potrà concentrarsi totalmente sul mercato in entrata.