Calciomercato Milan Giorgio Furlani lascia gli stati Uniti e torna in Italia Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 luglio 2024), l’amministratore delegato rossonerohato gliin. Ecco ilL’amministratore delegato delto indopo aver trascorso diversi giorni negli, in rappresentanza della squadra, che si trova in America per la tournée. La domanda che sorge spontanea in questi casi è: perché l’ad èto in? Per motivi che riguardano il. I rossoneri in questi giorni sono, infatti, molto attivi sule nella giornata di martedì 30 luglio hanno messo a punto l’arrivo a ao del nuovo acquisto per la difesa Pavlovic. Ecco che allora, per mettere nero su bianco il trasferimento del centrale serbo, c’è bisogno anche della presenza dell’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi che, insieme al patron Gerry Cardinale, ha il potere di firma.