Calcio Dilettanti La Cella rinuncia e non si iscrive

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pisa 31 luglio 2024 – Era nell’aria da tempo ma adesso è ufficiale: Laall’iscrizione alla Seconda Categoria 2024/25. Nel giro di due stagioni la parabola: dalla promozione in Prima Categoria dopo aver vinto il campionato di Seconda 2022/23 alla fine dell’attività dopo la retrocessione ai play-out di quest’ultima stagione 2023/24. Un’amara decisione che però ha diverse motivazioni ben precise come spiega Luciano Sorrentino, vicepresidente, marito della presidente Emily Dei, e personaggio molto conosciuto a Pisa nell’ambito sportivo e soprattutto negli ultimi anni in quello sociale. “Una decisione sofferta ed amara ma presa con piena consapevolezza – precisa Sorrentino – dovuta a diverse situazioni. Innanzitutto non ci riconosciamo più in questo, pieno di intenditori, procuratori, dirigenti e genitori fuori da ogni logica sportiva.