Bisseck tra mercato e certezze A Inzaghi piace così

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Yannsta sfruttando il precampionato dell’Inter per mettersi in mostra davanti agli occhi attenti di Simone. Il tecnico nerazzurro sa di poter contare sul difensore tedesco sia da titolare o da subentrante. LAVORO – L’Inter di Simoneè pronta a scendere in campo per le ultime tre amichevoli del precampionato prima di dare il via alla nuova stagione. Uno dei nerazzurri che più ha figurato in questa prima parte di preparazione, è senza ombra di dubbio Yann. Il difensore tedesco, dopo le ottime apparizioni dello scorso anno, ha saputo sfruttare le assenze al ritiro dei compagni per prendersi il suo posto e ritagliarsi qualche spezzone di partita da qui a fine anno.