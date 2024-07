Anima ricavi semestrali in crescita del 47% a 2394 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha chiuso il primo semestre dell'anno conconsolidati in rialzo del 47% a 239,4e commissioni nette di gestione indel 16% a 163,1. Lo si legge in una nota in cui viene indicato un utile netto consolidato in progresso dell'88% a 118,6e un utile netto consolidato normalizzato, escluse le poste straordinarie, in rialzo del 59% a 124,9. "Il gruppo - afferma l'amministratore delegato Alessandro Melzi d'Eril - chiude un primo semestre caratterizzato da risultati straordinari, sostenuti dall'ottima progressione deiricorrenti sia totali che a parità di perimetro, con l'aggiunta di alcune significative poste una tantum".