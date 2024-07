Wheelchair uno scudetto griffato Sporting

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Alla fine nemmeno la ‘fronda’ di un gruppo di atleti che, per protesta contro le politiche federali, non ha partecipato al torneo, scusandosi a mezzo lettera con loClub di Sassuolo che il torneo ha organizzato, ha guastato la settimana sassolese del tennis, che ha visto l’assegnazione dello2024. Evento perfettamente riuscito, anche grazie al notevole sforzo o/EMPTYTAGrganizzativo profuso dal club sassolese, ormai ‘specializzato’ nell’organizzazione di grandi eventi tennistici (a giugno l’Emilia Romagna Tennis Cup, in settimana il ‘Memorial Angelo Rossini – Trofeo Bper Banca’, combined Under 14 del Tennis Europe Junior Tour) grazie a strutture di altissimo livello e alla ‘vocazione’ del club, che dello sport fa (anche) veicolo di responsabilità sociale.