Venite nella sala del poliambulatorio Aria condizionata e compagnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo aver già aperto le sue porte la scorsa estate, la Misericordia di Cascina torna ad accogliere le persone più sensibili al caldo, fragili e anziani, al Centro Polifunzionale per le famiglie in via Terracini 2. "Contro il caldo le Misericordie pisane in aiuto delle persone fragili, nello spirito delle nostre consorelle", aveva commentato il presidente Maurizio Novi. Il nuovocomprende un’ampiad’attesa che è sempre refrigerata dai condizionatori, ristabilendo così una temperatura accettabile in queste settimane dove il termometro è stabilmente sopra i 30 gradi. La stanza verrà messa a disposizione di tutti i cittadini che desiderano ritrovare un po’ di refrigerio. Il centro è aperto tutta la giornata, dalle 8 alle 20, e non è richiesta alcuna prenotazione: basta presentarsi al Polo della Misericordia per ricevere accoglienza.