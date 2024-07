Tuttosport – il pallino di Motta e il piano B

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 luglio 2024) 2024-07-29 22:02:56 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – I Giochi Olimpici rappresentano la sublimazione dello sport nella sua forma più pura. E diventa una vetrina planetaria anche per chi non gode della visibilità di altre discipline: anche per questo motivo il calcio, quantomeno nella versione maschile, è sempre guardato un po’ storto, proprio perché non ha di certo bisogno della ribalta olimpica per far parlare (e scrivere) di sé. Ma siccome le squadre sono composte in maggioranza (a parte 3 fuoriquota per Nazionale) da ragazzi dai 23 anni in giù, pure tra gli addetti ai lavori un po’ di interesse c’è. In particolare nella Francia, considerata una delle grandi favorite del torneo a cinque cerchi e non solo perché gioca in casa.