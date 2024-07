Tiro con l’arco Kim e Gazoz avanzano spediti fuori Bommadevara e Yang a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Prima giornata dedicata ai tabelloni a eliminazione diretta individuali diconal maschile e al femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si è svolta una parte dei trentaduesimi di finale e una parte dei sedicesimi di finale e non ci sono stati grossi scossoni se non un’eliminazione imprevista per parte. Al maschile la prima forza emersa dal ranking round, il coreano Woojin Kim, ha superato con agio i primi due turni spazzando via con un doppio 6-0 l’atleta di Taipei Israel Madaye e il taiwaniano Zih-Siang Lin. Qualche difficoltà in più per la testa di serie numero 4, l’indiano Dhirajche ha superato il ceco Adam Li per 7-1 dopo un piccolo spavento iniziale, ma poi ha ceduto per 6-5 aal canadese Eric Peters. Il turco Metenon ha avuto problemi a sbarazzarsi per 6-0 del cileno Gallardo Ferrada e del rappresentante di Cina Taipei Tang.