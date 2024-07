’Super-Machine’ di scena alle Terme di San Carlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Torna #BibliotecaFuoriPorta, la rassegna estiva promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Massa, diretto da Monica Bertoneri, e organizzata dalla biblioteca civica Stefano Giampaoli in collaborazione con i volontari Laav e le librerie cittadine. Il nuovo appuntamento è per stasera,ore 21.15, al Teatro delledi San. Va ininfatti, atto unico di Francesco Halupca (nella foto), con lo stesso Francesco Halupca, Maria Trenta, Alice Fazzi e Sara Mari. Presenta Gennaro Di Leo. Francesco Halupca, triestino, 26 anni, allievo della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, alla recitazione affianca la pratica della scrittura drammaturgica. Consi è aggiudicato il secondo posto al Premio InediTO Colline di Torino 2023.