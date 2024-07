Star Wars Outlaws si mostra in un video gameplay di 20 minuti pieni di azione e fasi stealth

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 luglio 2024) È stato pubblicato in rete proprio in questiun nuovodi, consentendo ai fan di gusi ben 20di giocato vero e proprio del nuovo titolo di Guerre Stellari in sviluppo presso Massive Entertainment. Grazie a questo nuovo filmato è quindi possibile avere un assaggio di quelle che sono le caratteristiche peculiari di questo nuovo progetto, con la protagonista Key Vess intenta ad esplorare un ricco e vasto mondo di gioco, che ricordiamo è composto da svariati Pianeti e Lune esplorabili. Inoltre in questo nuovodiè possibile vedere anche Vess impegnata in alcune missioni, con la ragazza intenta ad infilarsi in alcune strutture cercando di evitare di fare il minimo rumore possibile, così da non attirare le attenzioni delle forze nemiche degli Stormtrooper.