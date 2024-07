Spacciavano droga in auto arrestati dalla polizia a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati trovati in possesso di 8 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina e di 165 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio: gli agenti del Commissariato Bagnoli dihanno arrestato due pusher di 31 e 36 anni con precedenti di, anche specifici, a cui ora viene contestato il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I poliziotti li hanno notati ieri durante il servizio di controllo mentre, seduti in, stavano cedendo una dose a un cliente. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.