Sequestrati quattro autovelox La procura | Sono irregolari

(Di martedì 30 luglio 2024) Stavolta il limite è stato messo a loro.stati posti sotto sequestroin città, due in via Carlo Teggi a Codemondo e due a Masone (installati nella stessa posizione e che riprendono entrambe le direzioni di marcia) perché ritenuti illegali dalladi Cosenza che ha avviato un’inchiesta condotta dalla Polizia Stradale, le cui varie sezioni distaccate hanno eseguito, per competenza territoriale, il provvedimento emesso dal gip del tribunale calabrese riguarda apparecchiature di tipo ‘T-ExSpeed v 2.0’) presenti in tutta Italia (oltre Reggio, anche Modena, Venezia, Vicenza tra le città principali) della società genovese Sicursat srl che aveva ottenuto l’affidamento diretto dalle pubbliche amministrazioni per i rilevatori di velocità nei Comuni interessati. Nel caso di Reggio, il contratto è stato stipulato il 28 dicembre 2023).