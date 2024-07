Ridurre il capitalismo inquinante senza uccidere il benessere | la sfida dei nuovi economisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) All’inizio è stato lo sviluppo sostenibile, la convinzione, nata a metà degli anni Sessanta, secondo cui crescita economica e ambiente potevano andare a braccetto. I risultati, però, sono sotto gli occhi di tutti: diseguaglianze in aumento esponenziale, così come le emissioni, mentre i fautori della decrescita acquistano spazio e credibilità tra esperti e opinione pubblica. Oggi una nuova generazione dida un lato ammette il fallimento – e le ragioni di chi critica ilverde – dall’altro prova a rilanciare una riforma dall’interno del sistema. E una crescita “sana”. Uno di loro è Alessio Terzi, economista alla Direzione generale per gli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea, docente all’Università di Cambridge e a Sciences Po a Parigi e autore del libro La crescita Verde.